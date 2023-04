INTERVJUU ⟩ Legendaarse «Mamma Mia!» produtsent: sain Björn Ulvaeusiga kohe sõbraks

Kõigi kaasaegsete muusikalide emaks kujunenud «Mamma Mia!» on sedavõrd edukas, et üle maailma on seda näinud 65 miljonit inimest ning sellele on tehtud 16 erinevas keeles 50 erinevat lavastust. See vastupandamatu muusikal, mille panevad särama ABBA võrratud laulud, pani aluse ka kahele hittfilmile: 2008. aastal ilmunud «Mamma Miale» Meryl Streepiga peaosas ning selle 2018. aasta järjele, mis on kõigi aegade edukaim muusikalifilmi järg. Kuna mais jõuab kuulus West Endi muusikal kaheksal korral ka Eesti lavale, seletab muusikali produtsent Judy Craymer, kuidas see fenomen sündis.