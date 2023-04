eˉlektron avab Tallinnas uue kunstisaali

«Kõheda vastasmõju festival on hea algus, et tutvustada uut kunstisaali, millest loodetavasti saab järgmine otsingulise ja ka murrangulise kunsti keskus,» sõnab eˉlektroni kunstiline juht Hendrik Kaljujärv. «Meie järgmise aasta programm ei ole veel kinnitatud. Seega ootame põnevusega, mida tulevik toob ning oleme avatud kunstnike ettepanekutele.»

Seekordne festivaliprogramm on inspireeritud uue kunstisaali multifunktsionaalsusest. Korraldajad vähemasti soovivad seda sellisena näha. Seetõttu on programmis installatsioonid Karl Saksalt ja Kelli Gedvililt, uuslavastused Jette Loona Hermaniselt ja Photinus Stuudiolt, muusikaprogramm, Eline Selgise töötuba ja Kausaali kohtumise ning arutelu ruum. Kogu kava on leitav: https://elektron.art/projects/spooky23

eˉlektroni kunstisaal ei ole harjumuspärane teatrisaal või galeriiruum. Tegijad on jätnud ja loonud võimalusi saali otstarvet kohandada vastavalt sisule. Küll aga on saalil üks kindel omapära – lähedus. See on ruum, mis võimaldab publikul kunstnikega lähemalt kohtuda, koos nautida, mõelda, arutleda ning kogeda. Selle asukoht Kopli tööstuspiirkonnas Soldi ärimaja III korrusel on nii väljakutse kui ka tõdemus: kunstnikud ja kultuurispetsialistid on töötegijad nagu iga teinegi. Tõdemus, mida tihti peab meenutama.