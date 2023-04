HÕFF TULEMAS ⟩ Sel nädalavahetusel ei maksa õnnelikule lõpule loota

Nagu märulivesterni «Sisu» avakaader teada annab, märgib filmi pealkiri soome keeles meeleseisundit, milles vastupidavus ja vaprus jäävad püsima isegi siis, kui kogu lootus on täbaraimas olukorras kadunud.

Tegevustik viib II maailmasõja lõpuaega, mil kargel Lapimaal leiab üksik kaevur (Jorma Tommila) maapõuest ootamatult kulda. Kui natsid sellest haisu ninna saavad, tahavad nad kulda muidugi kohe endale saada, aimamata, et nende vastaseks on tapmatu sõjaveteran, kes on sama stoilise rahuga kui Clint Eastwoodi Nimeta Mees, sama ohtlik ühe­mehearmee kui Rambo ja kimbatuses sama leidlikult mõtlev kui Indiana Jones.