Unikaalset analooge mitteomavat võtit kannab Venemaa president ketiga kaelas ega võta seda magadeski kaelast ära, nii nagu Venemaa president ei võta iialgi jalast aluspükse, et keegi sinna Novitšokki ei määriks. Venemaa presidendi aluspüksid, olgu siinkohal märgitud, on soomustatud. Aluspükste tagumikul on spetsiaalne pruun turvatriip.