Täna ilmub Eesti post rock ansambli Wolfredt neljas album

Wolfredt: «Tumedam saund ja minimalistlik albumikaas on mõjutatud perioodist, mil plaat sai kirjutatud. COVID, sõda ja ka bändi liikmete isiklikud kaotused on jätnud jälje albumi seitsmesse palasse. Saavutamaks süngemat saundi, mida need lood vajasid, pöördus bänd miksija Magnus Andre (Talbot) ja masterdaja Magnus Lindbergi (Cult of Luna) poole.»