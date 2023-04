Tallinna Linnateatris esietendub Priit Võigemasti lavastatud «Suur veeuputus».

Pärast kümneaastast pausi lavastab Priit Võigemast taas Linnateatris. Valmis näidendi lavastamise asemel soovis Võigemast taas trupiga proovisaalis koostööna lavastust n.ö. nullist ülesse ehitada. «Suur veeuputus» on etüüdidel põhinev olmekomöödia, mis lahkab meie kõige argisemaid, ent samal ajal ka kõige suuremaid muresid. Kuidas luua päris oma kodu, kus on see õige tunne, ja kuidas olmesse uppudes oma unistusi mitte vanniveega torust alla lasta?

Lavastaja Priit Võigemasti sõnul huvitab teda kõige rohkem jälile jõuda, miks igapäevane elu-olu nii väsitav ja keeruline on: «Me kõik alustame lootusrikkalt. Unistame armastusest, õnnest, karjäärist, lastest ja lõpuks saabuvast rahust, aga avastame eneselegi ootamatult, et oleme mattunud tohutu olme kihi alla. Sipleme seal elu eest, et kuidagimoodi pinnal püsida ja unustame, millest kõik üldse algas. Mõni saab sellega paremini hakkama, mõni murdub. See kõlab muidugi traagiliselt, aga mulle meeldib siin näha ka koomilist potentsiaali. Selles lavastuses oleme otsinud meie jaoks tuttavaid olmelisi hetki. Oleme neid kokku pressinud ja välja venitanud, omavahel seganud ja võimendanud. Oleme püüdnud jälile saada, miks see igapäevane tühi-tähi ikkagi nii uputav on.»