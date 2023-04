Kanuti Gildi SAALis tähistatakse rahvusvahelist tantsupäeva

Rahvusvahelist tantsupäeva tähistatakse Kanuti Gildi SAALis piduliku hommikusöögi ning omaalgatuslike etenduskunstide preemiate jagamisega alates aastast 2009. Kõige püsivamalt on auhinda välja andnud anonüüme etenduskunsti metseen Patrick R. Vesi, kelle auhinna on aastate jooksul pälvinud näiteks Maike Lond, Urmas Lüüs ja Artjom Astrov. Auhindu on aastate jooksul jaganud ka Henri Hütt, Oliver Kulpsoo ühes laiendatud žüriiga, Kaja Kann, Karolin Poska, Sandra Jõgeva jt.