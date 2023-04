NÄDALA PLAAT ⟩ Šveitsi kvaliteediga eesti igatsusmuusika

«Elumeloodia» on vaba ja vahetu, džässi kohalolek on pigem aimatav kui selgelt välja joonistatud. Mitmed palad tunduvad sisaldavat improvisatsioonilisi elemente. Traditsioonidega eksperimenteeriv «Elumeloodia» ei ole muidugi folgiinterpretatsioon selle harjumuspärases võtmes, pigem domineerivad elektroonika ja alt-pop, kuid pärimusmotiivide sisaldus on sellegipoolest tähelepanuväärne ja selgesti hoomatav. Helide- ja stiilidespekter on külluslik.