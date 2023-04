KINDEL LAKS ⟩ Sobra raamaturiiulis ja -poes

Keskaegsed loomad meie keskel

Juhan Kreem, Ivar Leimus, Anu Mänd, Inna Põltsam-Jürjo «Loomad keskaegse Liivimaa ühiskonnas ja kunstis» (Tallinna Ülikool 2023, 208 lk). Tõepoolest, kui palju me teame, kuidas minevikus loomadesse suhtuti ja neid koheldi? Autorid pole samas laskunud spekulatsioonidesse, vaid kirjutavad rangelt ajalooallikate põhjal. Ja allikas on terve Eesti – loomad tervitavad meid paljudel keskaegsetel hoonetel, aga me ise ei pruugi seda märgata. Samamoodi ei pruugi me teada seda, et mõni loom võis midagi sümboliseerida. Ühesõnaga, tänuväärt raamat.