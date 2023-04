Soe kevadpäike sillerdas 1994. aastal praeguse Solarise, toonase Sakala kultuurikeskuse ehk rahvasuus Karla katedraali katuseviilul. Üle tee, kunagise Tallinna 2. keskkooli, praeguse reaalkooli ümber hakkas kogunema noortekampu. Kell polnud veel päris õhtusse tiksunud, kuid kogunejad teadsid hästi, et seekord on tõesti nii, et kes hiljaks jääb, see ilma jääb. Õhtul pidi koolis üles astuma verivärske bänd 2 Quick Start, kelle uusimat lugu «Neiu mustas kleidis» oskasid laulda kõik, kel raadio olemas oli.