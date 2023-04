GALERII ⟩ Tammsaare pargis näeb tuntud Eesti kirjanike portreesid

Parginäitusel on läbilõige Eesti kirjanduse mitmekesisest maastikust. Nii näiteks on väljas portree Andrus Kivirähkist, Kai Aareleiust ja Tiit Aleksejevist ning poeetidest, nagu Kristiina Ehin, fs ja Paul-Eerik Rummo. Ühtekokku saab tutvust teha 23 Eesti kirjandusinimesega, mis on väike osa festivali HeadRead püünel üles astunud kodumaistest esinejatest.