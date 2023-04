Ajaloosarjast vallandus skandaal: mis oli Kleopatra tegelik nahavärv?

Egiptuse muinsuministeerium teatas neljapäeval, et Kleopatral oli tegelikult valge nahk ning hellenistlikud tundemärgid. Seriaali näitlejavaliku pärast on hakatud internetis koguma allkirju inimestelt, kelle silmis kirjutab seriaal ajalugu ümber. Praeguseks on kogutud juba 40 000 allkirja.