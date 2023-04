Teeviit: kuidas vaadata kaasaegset tantsu?

Oleme Sõltumatu Tantsu Laval tegelenud tantsukultuuriga aastaid ning puutunud kokku erinevate küsimustega, mis on publikul seda kogedes tekkinud. Enim on inimesi pannud pead murdma mõtisklus: mis on tants? Kas see, mida ma nägin, on tants? Kus on sünkroniseeritud liikumises kehad ja nendest tekkivad kujundid?