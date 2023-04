Tänavune Liivi luuleauhinna laureaat on Hando Runnel

Hando Runnel sai auhinnaks nahkehistööna valminud karjasemärsi, mille on valmistanud kunstnik Ülle Paap. Värskelt pärjatud luuletus ilmus ajakirjas Looming nr 4/2020 ning Runneli värskeimas kogus «Saunaõhtu ehk laupäeva laulud» (2023). Luuletus on oma meeleolult ja intensiivsuselt võrreldav nii Liivi «Külma» kui Grünthal-Ridala «Talvise õhtuga». Hando Runnel on Liivi luuleauhinna pälvinud ka aastal 1993.