Suremast keelduv mees: kes on salapärane «Soome Rambo»?

Sel aastal on ühel ebatavalisel Soome filmil õnnestunud maailmas võimsalt läbi lüüa. Jalmari Helander lavastatud märul «Sisu», mille keskmes 1944. aastal natside vastu lahingusse sööstev sõjaveteran, on ülemaailmselt suutnud teenida tublisti üle 5 miljoni euro. Ameerikas kogus see esilinastustega umbes 1,4 miljonit dollarit, mis on Soome filmi kohta hämmastav tulemus ja nüüd on selle peakangelane ristitud «Soome Ramboks». Vaata allpool verist reklaamklippi!