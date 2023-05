Ed Sheerani kohtusaaga jätkub: hitimeister pidi tunnistajapingis laulma

Townsendi järeltulijad loodavad endale saada osa «Thinking Out Loudi» tuludest. Nad kaebasid Sheerani kohtusse juba 2018. aastal. Sheeran käis nüüd kohtus tunnistusi andmas ning kirjeldas, kuidas ta selle laulu kirjutas.

Sheerani sõnul sündis laul sellest, kui 2014. aastal suri tema vanaisa ning Sheeranil algas uus romantiline suhe. Laulja väidab, et tema sõber ja koostööpartner Amy Wadge hakkas järsku selle laulu akorde mängima, kui naine Sheeranit Inglismaal külastas. Koos kirjutasid nad laulule ka sõnad. Sheeran andis tunnistusi tund aega ning pidi kohtus isegi laulma.

Näiteks esitas Sheeran laulurea «I'm singing out now», mida Sheeran enda sõnul laulis valjult koos Wadge'iga laulu kirjutades. Sheerani sõnul kõlas see rida täpselt nagu «I'm thinking out loud», millest sai omakorda hiti pealkiri.

«Kui ma kirjutan vokaalseid meloodiaid, on see nagu foneetika,» selgitas Sheeran. Siis võttis ta kitarri, mängis laulu akorde ning laulis esimesed sõnad: «When your legs don't work like they used to...»