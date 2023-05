VANA KULD ⟩ Tudengid protestisid «Tuhkatriinumängu» ärakeelamise vastu

1968. aasta kevadel toimus Tartus väike meeleavaldus. Koguneti ülikooli kohvikusse, sealt edasi mind lõbusalt ja naerdes Vanemuise ette. Põhjuseks Paul-Eerik Rummo näidendi «Tuhkatriinumäng» keelamine, nagu osavõtjad arvasid. Teatri peaukse ees lasti ennast pildistada. Üritust tuli maha jahutama Vanemuise juht Kaarel Ird isiklikult, tema palus kiiresti-kiiresti laiali minna, muidu võib juhtuda, et teatritükk keelatakse tõepoolest, praegu on tegu ainult esietenduse edasilükkamisega. Palvet võeti kuulda ning tõepoolest, hiljem esietendus toimuski. Paul-Eerik Rummo on öelnud, et temale oli üliõpilaste selline reaktsioon tõeline üllatus, tema ei näinud oma tekstis ühiskondlik-poliitilisi mullistusi, võttis seda kui kokkuvõtet oma luuletustest.