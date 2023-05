Eesti Muusika Päevad jõuavad Tartusse

«Vaim seostub Tartuga koheselt. Tartu on vaimupealinn ning koht kus vaimu saab nii toita kui ka vabaks lasta. Ja muidugi Tartu on vaimustav koht nii kohalike kui külaliste jaoks. Üritame mõista, mida «vaim» endas veel kätkeb? Mis on selle ajalugu lääne kultuuri- ja mõtteloos ning teisalt soome-ugri maailmapildis? Mis vahe on hingel ja vaimul? Nende teemadega juhatame otsapidi sisse ka järgmise aasta festivali, mis toimub tervikuna ülikoolilinnas,» kirjeldab programmi kuraator helilooja Märt-Matis Lill.