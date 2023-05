Abielus on ikka nii, et üks elab ja teine abistab?

Enne ajaloo kohtu ette astumist on ilukirjanike hulgas vähemalt kolme tüüpi võitjaid: 1) need, kelle teoseid auhinnatakse; 2) need, kelle teoseid ostetakse; ning 3) need, kelle teoseid laenutatakse rahvaraamatukogudest. Kusjuures nimed nende seltskondade teravamas tipus millegipärast eriti ei kattu.