VIDEO JA FOTOD ⟩ Kui nälg näpistab: vaene tudeng pani nahka 120 000 maksva kunstiteose

Mõte söödud banaani koor uuesti seinale kleepida oli tema silmis hea nali. «Mulle tundus see huvitava mõttena. Kas see banaan ei olnud siis selleks seinale teibitud, et keegi selle nahka paneks?»

Banaan vahetatakse iga kahe-kolme päeva tagant ära, et see oleks värske, seega pannakse sinna lihtsalt uus banaan. Kui teose autor Cattalan sai juhtunust teada, ütles ta rahustavalt: «Pole probleemi.»

See pole muuseas esimene kord, kui sellest teosest on banaan ära kahmatud. Teose esmaesitlusel 2019. aastal haaras banaani seina küljest performance-kunstnik David Datuna, kes selle samuti ära süüa otsustas. Hiljem ütles Datuna The Guardianile, et kuigi Catterlan on geenius, siis on häiriv, kui palju oli tal võimalik raha teenida 20 senti maksva banaani pealt.