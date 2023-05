Traagiline kaotus: Monty Pythoni staar andis teada abikaasa surmast

Michael Palin kohtus Heleniga teismeeas, kui puhkas Suffolkis Southwoldi-nimelises mereäärses linnakeses. See kohtumine lavastati ka 1987. aasta BBC draamas «East of Ipswich». Nad abiellusid varastes 20ndates. Neil on kolm last - Thomas, William ja Rachel - ning neli lapselast.