MIDA MEHED KARDAVAD? ⟩ Põhjala tehases tuleb lavale bluusimuusikal

Baari astub üks mees. Lugu, mis niiviisi algab, võib lõppeda lugematuil eri viisidel. Mis on selle mehe mõtteis, kes taolisse lukku astub? Kas tegu on anekdoodi või reaalsusega? Kas ta puhkeb laulma või peksab maja segi?

Kaisa Ling toob välja, et pärast naiste alaväärsuse läbitunnetamist ja kogemist on hea tegeleda ka n-ö mündi teise küljega: «Meestega sellistel teemadel vestlemine on silmiavav ja lohutav, sest probleemid on täpselt samad, mis naistel. Unistuste hääbumine, eneseteostuse keerukus, inimsuhete segadik… Hakka või mõtlema, et binaarsed sood on üks suur konstruktsioon!»