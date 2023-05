STSENARISTID STREIGIVAD ⟩ Kuidas hakkab Hollywoodis alanud streik mõjutama filmi- ja telemaastikku?

Viimane selline streik leidis aset 2007. aastal, kui stsenaristid alustasid 100 päeva kestnud streiki. Tööstusele läks see maksma umbes kaks miljardit dollarit.

Stsenaristide ametiühing on vastasseisus põhiliselt Alliance of Motion Pictures and Television Producersiga, mis esindab Amazoni, Apple'it, CBSi, Disneyt, NBC Universali, Netflixi, Paramount Globalit, Sonyt ja CNNi emaettevõttet Warner Bros. Discoveryt.