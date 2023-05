ARVUSTUS ⟩ Kas igal kehal on õigust olla?

Too proua ütles need laused oma sõbrannale nii raevukalt ja tigedalt, et mul vajus kergelt suu ammuli. Üks asi on muidugi küsitav kommentaar elukalliduse kohta, aga isegi kui see kõrvale jätta, siis ma ei suuda uskuda, miks peaks keegi nii vastikult teisi inimesi nende välimuse põhjal kommenteerima? Ma ei ütle, et käin ise silmaklappidega ringi ning inimese välimust üldse ei vaata, aga ma ei tuleks selle pealegi, et kellegi kohta nii õelaid kommentaare teha.