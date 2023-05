Modulshteini avaldab oma neljanda albumi

Modulshtein sai alguse viis aastat tagasi ja on selle aja jooksul välja andnud kolm vinüülalbumit (ühtlasi on albumid saadaval kõikidel muusikaplatvormidel). Modulshtein on üles astunud kõigil Eesti suurimatel muusikafestivalidel (Jazzkaar, Tallinn Music Week, Station Narva, jt). Modulshteini muusika on kõlanud ka paljudes Vene Teatri lavastustes («Kui tähtis on olla tõsine», «Teisest silmapilgust», «Tuleb/Ei tule. Eesti 100 aasta pärast» jpt). Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva raames valminud lavastuse «Tuleb/Ei tule. Eesti 100 aasta pärast» jaoks loodud muusika sai ühtlasi aluseks Modulshteini teisele albumile «Utopia».