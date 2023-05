VIDEO ⟩ Supermarketid ja tehisintellekt vallutasid Fotografiska!

Fotografiska koduleht tutvustab: «Miles Aldridge’i loomingu läbiv teema on valelubadus luksusest. Tema fotod kujutavad psühhedeelseid interjööre, mis on sisustatud justkui lõksus hoidvate eelmise sajandi keskpaiga Ameerika eeslinnadest pärinevate mugavusesemetega: läikivad köögiseadmed, kommivärvilised telefonid ja hoolitsetud lemmikloomad – kõik eesmärgiga väljendada omaniku edukust. Tema fotod kodustest keskkondadest on tihti alla joonitud kibestunud magususega, mis on Aldridge’i isiklik peegeldus lapsepõlvemälestustest oma emast pärast purustavat abielulahutust.»