PILDID ⟩ Itaalia ajaloolane murdis lahti ühe «Mona Lisa» suurima saladuse

Vinceti sõnul ei saa olla kahtlust, et Leonardo da Vinci maailmakuulsal maalil võib Mona Lisa taustal näha Arezzo provintsis asuvat Romito di Laterina silda. Nii Mona Lisa isiku kui tema täpse asukoha teemal on aastate jooksul peetud tuliseid arutelusid.

Da Vinci maalis «Mona Lisa» 16. sajandil Firenzes, ent kus täpsemalt, pole kunagi täiesti kindel olnud. Nüüd väidab Vinceti, et see peab olema just Romito di Laterina sild, sest kaarte arv klapib täpselt. Kuigi praeguseks on sellest sillast säilinud vaid üks kaar, õnnestus Vincentil välja mõõta, et kunagi pidi sellel sillal olema neli kaart, täpselt nagu «Mona Lisal» kujutatud.