AK ⟩ Riigi neutraliseerimisel suureneb üksikisiku vabadus

Kuigi õigusvaldkonna asjatundja Carl Schmitti (1888–1985) kirjutisi on eesti keeles varem avaldatud, pole tema nimi siiski eriti tuntud. Vähese tuntuse põhjuseks on süüdistus Hitleri pooldamises ning asjaolu, et ta sai poliitilistel põhjustel õppejõu koha Berliinis. 20. sajandi mõtteloo mõistmiseks võiks tema esseedega tutvuda, sest need on lühikesed, arukad ja poliitiliselt neutraalsed, need on mõjutanud mõtlejaid nagu Giorgio Agamben ja Jacques Derrida.