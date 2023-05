AK ⟩ Ära tee haiget väikekodanlasele oma hinges!

Ernaux pole mõni kvoodilaureaat, nagu neid rahvaste sõpruse, ajaloolise ülekohtu sümboolse heastamise ja poliitkorrektsuse üllaste ideaalide nimel aeg-ajalt pjedestaalile pannakse. Tõusta esile prantsuse kirjanduses on juba iseenesest suur saavutus, mis eeldab erakordset annet, isikupärast teemaderingi, rafineeritud stiili, püsivat loomingulist kõrgvormi ning enamasti ka soovi ja suutlikkust peegeldada ühtaegu julgel ja tundlikul moel oma kaasaja ühiskondlikke paineid.

Tänaseks on Ernaux avaldanud 23 autobiograafilist romaani ja pikemat jutustust. Neist esimene, «Les Armoires vides», ilmus 1974. aastal, ning seni viimane – «Le Jeune Homme» – mullu maikuus. Tema teoste kõnekusest ja kommunikatiivsusest räägib ühtlasi tõik, et nende ainetel on seni valminud kolm mängufilmi: «L’Autre» (2008), «Passion simple» (2020) ja «L’Événement» (2021).