NÄDALA SARI ⟩ Pilguheit diplomaatide salajasse ellu

Seriaali peategelasiks on Ühendriike teeniv diplomaadipaar Kate ja Hal Wiler. Kate Wiler meenutab olemuselt enim ehk uurija Colombot samanimelisest krimisarjast, kus kergelt lohakas tegelane hajutab kurjamite tähelepanu oma difuusse olemusega, et raudpolt-loogikaga töötav mõistus leiaks lõpuks briljantse lahenduse.

Keri Russelli kehastet Kate ja Rufus Sewelli mängitud Hal on omapärane paar: Kate'i briljantne loogika ja suurepärane intuitsioon võimaldavad, ilmselt väikese annuse autistliku alatooni tõttu, Halil olla manipulaatori ning nukujuhi rollis. Seda poliitilises plaanis nagu eraeluliseltki, kuigi näib, et just see viimane olemise aspekt on selles suhtes hääbumas.