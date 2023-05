NÄDALA FILM ⟩ Üksildane alfons uitab udus

Austria režissööri Ulrich Sedli filmid seostuvad kuidagimoodi hügieeniga. Mitte nagu näiteks Anna Hintsi «Savvusanna sõsarad», mis tekitab pärast vaatamist tunde, nagu oleksid isegi kuumast saunast ja jääaugust läbi käinud. Seidli kaasmaalane, filmitegija Michael Haneke on öelnud, et Seidli filmid haisevad nagu sokid, ja see oli mõeldud kui kompliment (laenasin selle tsitaadi kolleeg Janar Ala arvustusest, kui ta kirjutas Seidli filmist «Safari» 2017. aastal). Pärast Seidli vaatamist on ikka tunne, et nüüd tahaks pesta.