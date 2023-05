MAMMA MIA! Miks me seda senini vaatamas käime?

Mis värvi on nostalgia...? «Mamma Mia!» publik teab: vana hea Rootsi muusika + Kreeka puhkusesaarte sinine. Seal korragi käinud kipuvad sinna tagasi. Sõltuvust tekitav lasuursinine on rihitud täpselt valitsema «Mamma Mia!» lavapilti.

Osadusetunnet «Mamma Mia!» etenduselt kokku võttes: peamine on, kellega seda vaatad! Parim, kui su kõrval on kaasas oma inimesed – pere, sõbrad, kes tunnevad-teavad, pilk laval, sama mida sinagi. See pingutab korraks jälle natuke parema inimesena edasi elama.