VIRTUAALNE SEIKLUS ⟩ Soome eurolaulik on vallutanud populaarse videomängu

Soome on otsustanud metaversumi ettevõtte ZOAN abil viia oma Eurovisiooni-kampaania täiesti uuele tasemele. Nimelt on videomängus Fortnite võimalik seigelda virtuaalses Helsingis – maailma esimeses Fortnites loodud fotorealistlikus reaalses linnas. Seikluse kesksel kohal on Soome eurolaulik Käärijä.