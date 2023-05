SKANDAAL SAKSAMAAL ⟩ Filmitäht Til Schweigerit tabasid ehmatavad süüdistused

Tervelt viiskümmend inimest kinnitasid ajakirjale Der Spiegel, et komöödiafilmi «Manta Manta 2» peaosaline, režissöör, kaasstsenarist ja produtsent Til Schweiger olevat võtteplatsi hoidnud hirmuvalitsuse all ning olnud tihti ka joobes. Mõned väidavad, et tema vastuvõetamatu käitumine algas tervelt kümme aastat tagasi.

Et juhtunus paremini selgust saada, nõudis kultuuriminister Claudia Roth põhjalikku uurimist ning ähvardas riigipoolsest rahalisest toetusest ilma jätta need filmid, mille võtetel ei suudeta tagada turvalist töökeskkonda. Roth ütles, et oli tagumine aeg, et Saksamaa kultuuriruum jõuaks järele viis aastat tagasi alanud #metoo liikumisele. Rothi sõnul tulekski rohkem tähelepanu pöörata väärkohtlemist puudutavatele süüdistustele kohalikus filmitööstuses.

59-aastane Schweiger, keda maailm teab hästi ka Quentin Tarantino sõjafilmist «Vääritud tõprad», eitab kõiki süüdistusi. Sama teeb ka Müncheni tootjafirma Constantin Film, kellega koostöös Schweiger uue «Manta Manta» filmi tegi. Siiani on see komöödia sisse toonud üle kahe miljoni euro. Tegemist on järjega 1991. aasta filmile «Manta, Manta», kus Schweiger omal ajal peaosa mängis.