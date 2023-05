Allee galeriis avatakse Andro Kööbi maalinäitus

Anro Kööp jätkab sel näitusel teda pikemalt huvitanud maastikumaali žanriga, vastavat teemat interpreteerivad näitused on tal toimunud alates 2010. aastast Tallinnas, Berliinis, Kielis. Seekord on lummavad pargivaated ning nende maalimisprotsessi ennast orgaaniliselt väljapanekusse kaasavad ready-made esemed valminud just käesoleva näituse jaoks ja jõuavad vaatajate ette esmakordselt.