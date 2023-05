Selgusid Noore helilooja konkursi võitjad

Einike Leppik võtab žürii muljed kokku nii: «Kontserdil kõlanud teosed pakkusid igaüks omamoodi muusikaelamuse. Noortel autoritel on lai haare ning nende loomingus on potentsiaali nii laiemale publikule suunatud filmimuusika loomiseks kui ka johncage´ilikult ekleklilisteks performatiivseteks etteasteteks. Oma valikus väärtustasime võrdselt muusikalist kirjaoskust ja lennukaid ideid. Loodan siiski, et noortel autoritel jätkub julgust avada uusi uksi ja teha mõnikord ka radikaalseid valikuid, sest tihti sünnivad parimad ideed just siis, kui astuda maha turvaliselt sissetallatud rajalt. Katsetada, ebaõnnestuda, avastada ja jälle katsetada... see kõik on loomingus lubatud ja pidevalt areneva loomeprotsessi võlu.»

Brenda Pärtel lõpetab MUBAs koorijuhtimise eriala, kompositsiooni valikainet õpetas kaks aastat Tatjana Kozlova-Johannes, kes kommenteerib õpilase saavutust nii: «Brenda unistuseks on jätkata EMTAs kompositsiooni erialal. Lisaks sellele on ta ka väga andekas kandlemängija. «Nähtamatu vesi» erineb tema varasematest teostest ja tähistab teatud mõttes uut etappi tema loomingus. Ta julges katsetada selles uusi ideid, ühendades omapärast harmooniat ja meloodiafragmente tämbritundlikku kõlamaailmaga ning on suutnud seejuures säilitada ka vormi terviklikkust.» Georg Jakob Salumäe õpib VHK gümnaasiumis heliloomingu erialal. Tema juhendaja Tõnu Kõrvits ütleb: «Georg Jakob on andekas ja pühendunud noor looja. Tal on pikk teekond veel ees, aga juba praegu on ta teostes küpsust ja sügavust. Mul on hea meel ta üle!»