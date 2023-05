KITARRIVIRTUOOS EESTIS ⟩ Steve Vai kontsert kui üks pikk soolo

Vai nime mainimine paneb mõnegi muusikasõbra itsitama. Ta ilmus püünele 1980. aastate kitarrivirtuooside lainega, nagu Joe Satriani, kes oli tema õpetaja, või Yngwie Malmsteen, kelle ta vahetas välja bändis Alcatrazz. Neid hüütakse pilkavalt «ludistajateks»: kõik on tehniliselt äärmiselt meisterlikud kitarristid, kelle nobedad sõrmed võluvad pillist välja imekspandavalt palju helisid vapustavalt kiires tempos. Kritiseerijad kipuvad neile ette heitma, et nende looming seisneb oma oskuste demonstreerimises, mille käigus muusika muud eesmärgid kaotsi lähevad. Muidugi, eks nende austajad just selle virtuoossuse pärast neid armastavadki.