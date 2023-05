VÄLKARVUSTUS ⟩ «Lapsmasin», see on armas nagu 9-aastase tütrekese joonistus

Rabas koos vanematega puhkust veetev 9-aastane tüdruk eksib ära ning jääb lõksu maa-alusesse punkrisse, kus salajane tehisintellekti idufirma arendab inimesest targemat tehnisintellekti. Nii tüdruk kui tehisintellekt soovivad põgeneda. Child Machine on lugu nässu läinud tehisintellektist, mis on autentne, lõbus ja huvitav igale vanuseklassile ning on mõeldud vaatamiseks nii noortele täiskasvanutele kui ka nende vanematele. See on üks esimesi mängufilme, mida ilmestavad tehisintellektiga loodud visuaalsed efektid, mis on genereeritud vaid paar kuud eksisteerinud tipptasemel tehisintellektitehnoloogiate abil.