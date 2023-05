KULTUURIS KUUM ⟩ Kas Eurovisiooni võidab Alika... või Loreen?

Eurovisiooni lauluvõistluse eel vaatavad Tuuli Põhjakas ja Sten Kohlmann otsa tänavustele eurolugudele ning küsivad olulisi küsimusi. Näiteks milline on tänavuse Eurovisiooni üldpilt ja mitmendaks jääb tihedas heitluses Alika? Ka küsivad Põhjakas ja Kohlmann, millised on tänavu kõige naljakamad lood ning miks räägivad need Edgar Allan Poe vaimust ja sellest, kuidas emme traktori ostis.