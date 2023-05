UUED FILMID KINOLEVIS ⟩ Ka nii teenib raha: läbipõlenud lembelaulik magatab eakaid fänne

«Väike Allan. Inimantenn» («Lille Allan - den menneskelige antenne»)

Need, kelle peres on eriti väikesed lapsed, võivad aga vaatama minna «Väikest Allanit», mis linastus 9. Euroopa lastefilmide festivalil ja jõudis nüüd eestikeelse dublaažiga kinodesse. Filmi keskmes on Väike Allan kolib vanemate lahutuse tõttu teise linna ning saab uusi sõpru otsides UFO-huvilisest naabripapi inim-antenniks. Tulnukatüdruk Maiken teeb hädamaandumise ning ei pääse enam koju. Poiss tõttab appi ning tekib unikaalne sõprus. Kuid ta pole ainus, kes Maikenist huvitub. Hull topise-kollektsionäär on neil jälil, otsides vastust küsimusele: kas UFO-d on olemas ja kas neist saab topiseid?