Apteeker Melchiori filmisaaga on selleks korraks valmis saanud. Kokku on kolme filmi külastatud 280 000 korda. Menukaim oli esimene film «Apteeker Melchior» – kokku 129 000 külastust, teine film «Apteeker Melchior. Viirastus» kogus 86 000 vaatamist. Viimatist filmi «Apteeker Melchior. Timuka tütar» on seni vaadatud 64 000 korda, aga film on veel endiselt kinodes.