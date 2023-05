Algab Tallinn Music Week. Suur ülevaade festivalinädalast

Keskpäevast on Telliskivi Loomelinnakus kunstifestivali «Ma ei saa aru» raames avatud kaks helikunstinäitust: «Sõna saab heli» ja «Aja rajad». Näitused on avatud N-L õhtul kuni kl 22, et oleks mugav kontsertidelt helikunsti uudistama minna. Lisainfo. Kell 18 saavad helikunstnikud sõna Põhja Konnas «TMW Jutud» arutelus.

Kell 18–19 avanevad viie TMW muusikaprogrammi esitlusõhtu uksed: Fenno-Ugria õhtu (Erinevate Tubade Klubi), Folktroonika lava (F-hoone Must saal), Indie Shuffle (Fotografiska Tallinn), Jazz Is Her (Philly Joe’s), What's New (Sveta Baar). Lisainfo