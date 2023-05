Linn, kus tsaarid surevad

Tundub ju veidi arusaamatu, et Kaatil üldse õnnestus too film valmis teha, käia oma kaameraga jäädvustamas nii teisitimõtlejate üle kohtumõistmist kui lipsata vanglassegi –jah, Kaat ütleb, et kohtus ei teadnud nad kunagi viimase hetkeni, kas luba antakse ning eks võtted olnud ka vahetult enne koroonat ja järgnenud sõda, ent ikkagi. Narratiivi sobituks mõnevõrra arusaadavamalt see, kui Eesti filmilooja olnuks Venemaal mingiks mõistlikuks perioodiks – no ütleme, et paariks nädalaks – vahistatud, konfiskeeritud kaamerad pandud aga mõnda koledasse pruuni saepuruplaadist kappi tabaluku taha.

Eks seegi klapi kuvandiga meie Venemaast – irratsionaalne ja düsfunktsionaalne, katkine ja kole nagu Jekaterinburgi vanglahoone sein, kus suurte-suurte latakatena vana värv alla langeb, just nagu Eestiski enne okupatsiooni lõppu. Selles mahakooruvas värvis on midagi generatsioonideülest, määravat, igavikuliselt venemaalikku – just nagu ka kolinal avanevas raudses luugis, läbi mille ametnik viskab tagasi valesti täidetud dokumendi ja käsib minema minna. Kääksatusega avaneb okastraadiga palistatud vangla seinas ka suur metallist värav ja sülitab välja läbinäritud tombu, oma järjekordse karistusaja ära istunud meeleavaldaja ja dissidendi. Vanem mees, kel pikad hambad ja karusnahkne mütsike peas, kaisutab liigutatult talle vastu tulnuid, haarab valge-sini-punase trikoloori ja heljutab seda. Kimub siis ahnelt paberossi, ütleb mõned hingestatud sõnad lõputus Vene talves elektersinise taeva all. On raske öelda, kas on öö hakk või koidueelne hommik, kuid igatahes on pime, üksnes horisont hahetab. Venemaal paistab sageli olevat pime ja see haakub narratiiviga.