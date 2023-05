KULTUURIS KUUM ⟩ Režissöör Susanna Smanjov lasi ennast oma nõiafilmis põlema süüdata

Susanna Smanjov tegi endale nime odavfilmiga «Rikutud hing. Viirus», mis linastus paari aasta eest Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil. Nüüd on Smanjov välja tulnud uue filmiga «Nõiad otse põrgust», mille linastumist kinodes on takistanud pikalt kestnud keeruline tüli, kuid sellegipoolest esilinastus 500 eurot maksnud nõiaõudukas Sõpruse Kai saalis täispublikule. Kuidas see film valmis sai ja millest tekkis riid tuntud tõsielustaariga, saab kuulda saates.