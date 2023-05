«Äikese heli on ülimalt vali, mistõttu on vaja väga tundlikku mikrofoni, mille nivoo saaks võimalikult madalale keerata aga mille juures jääks ka muud – vaiksed helid kostma,» lisab Tulev. «Keskpärased mikrofonid ja salvestajad võivad olla liiga mürased, et peale äikese veel midagi peale jääks. Lisaks on vaja, et tehnika oleks keskkonnale sobilik – üldiselt vihma ja tuule eest kaitstud. Äikese puhul tasub jälgida äikeseennustuse ilmateadet – muul juhul on tegemist puhtalt vedamisega. Nii juhtus mul selle plaadi materjaliga!»