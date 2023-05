Just selline võiks olla Eesti muusika tulevik!

Taas jõuab muusikarahvani juba 15. korda toimuv Tallinn Music Week. Tänaseks legendaarseks saanud meie oma esitlusfestival ja konverents avas ukse Eesti muusikavaldkonna professionaliseerumisele. Äsja jagasime Eesti muusikaajaloos üheksandat korda Eesti muusikaettevõtluse auhindu (EMEA). Aasta pärast saab ka muusikaettevõtluse arenduskeskus ja ekspordikontor Music Estonia kümne aastaseks. Peamine mõttekoht täna kodumaal on just rahvusvaheliselt edu läbimurdel olevate talendi ja ettevõttete toetamine. Viimane nõuab julgust ja riskide võtmist.