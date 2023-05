Kolmanda filmi alguseks on Star-Lord endiselt emotsionaalselt katki ja joob, nii et maa must, seda puhku siis armastatud Gamora (Zoe Saldaña) kaotuse pärast. Aga saab väga ruttu kaineks, kui tuleb minna superpesukaru Rocketi (kelle häält teeb Bradley Cooper) elu päästma. Rocket ongi selle jao peategelane, ehkki ta enamalt jaolt koomas viibib. Vaadatakse tagasi sellele, kuidas ühest suvalisest kahjurist sai nihilistlik relvastatud nuhtlus Galaktika valvurite kambas.