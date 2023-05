Radioheadi kitarrist Ed O’Brien: pole mingit vabandust olla siga

Radiohead on olnud peale muusika üks pioneere ka selles osas, kuidas muusikatööstus tänapäeval toimib. Nad promosid oma plaati esimesena internetis («OK Computer», 1997). 2007 ilmunud plaadi «In Rainbows» eest võis igaüks failina maksta nii palju, kui tahtis. Muusikatööstus oli pahane. Kuuldavasti oli see idee näiteks meeldinud U2 liikmetele, aga mitte mänedžeridele. Ka alustasid nad sel ajal keskkonnasäästlikuma tuuritamisega, millest nüüdseks on saanud juba meinstriim.

Ed O’Brien on meeldiv, intelligentne ja viisakas inimene. Väga down to earth. Enne meie intervjuu lõppu küsib O’Brien mult, kuidas Eestis köögiga on. Kuna mul on üsna keeruline tutvustada talle mulgiputru või sülti ja ka sõna «räim» ei tule inglise keeles meelde, siis ütlen, et midagi ta kindlasti leiab.