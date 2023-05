Borm Bubu on Villem Eplik. Tema muusikat on võrdlemisi keeruline lahterdada. Esineb ta TMW metal’i-laval ja eks ta on metal ka. Natuke nagu math-metal, natuke jazz, natuke doom metal jne. Natuke nagu veel see ja teine, aga samas ikkagi väga isikupärane ja äratuntav. Musikaalne. Võib-olla ka metal neile, kes metal’it muidu ei kuula.