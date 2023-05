Žürii hääled on tänavu Eurovisioonil pea teisejärgulised

See teeb ennustajate töö mõnes mõttes lihtsamaks, sest võimalikud võitjad on juba selgelt välja joonistunud. Ka on osalejaid varasemast vähem – 37 (15 osalejat esimeses poolfinaalis, 16 teises). Möödunud aastal oli osalevaid riike suisa 40 ning aastal enne seda 39. Lõppvõistluselt jääb seega välja 11 riiki.

See ei tähenda muidugi, et konkurents teises poolfinaalis poleks tihe. Pigem näib, et poolfinaalis, kus on koos kihlveokontorite arvates teise ja kolmandasse kümnendisse jäävad lood, on konkurents seda tihedam, et laulud on pisut võrdsemad ning niivõrd konkreetseid favoriite, kui seda on esimeses poolfinaalis esinenud Soome, Rootsi, Norra ja Iisrael, välja joonistunud ei ole.